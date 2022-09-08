Bucaspor 1928'de son gün hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi

Bucaspor 1928'de son gün hareketliliği

08.09.2022 10:31
Bucaspor 1928'de son gün hareketliliği

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı takımlarından Bucaspor 1928, transfer döneminin sonunu hareketli geçirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı takımlarından Bucaspor 1928, transfer döneminin sonunu hareketli geçirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan 22 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna katarken, Denizlispor'dan ayrılan 31 yaşındaki Süper Lig patentli golcü İlhan Depe'yle anlaştı. Geçen sezon kiralık olarak 1922 Konyaspor'la 2'nci Lig'de 30 maça çıkan Adem, 3 gol kaydetti. İlhan ise uzun soluklu kariyerinde yıllarca Süper Lig'de forma giyip, Balıkesirspor, Karabükspor ve Altay'la 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Buca temsilcisinde Yusuf Yıldırım, 3'üncü Lig kulübü Yeni Mersin İdman Yurdu'na kiralık gönderilirken, Mustafa Hüseyin Seyhan da yine geçici transferle Amed Sportif'in yolunu tuttu.


YORUMLAR
500
Turgutluspor golcü oyuncu Noyan Öz'ü renklerine bağladı Turgutluspor golcü oyuncu Noyan Öz'ü renklerine bağladı Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de son gün hareketliliği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:46:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de son gün hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement