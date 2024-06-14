TFF 2023-2024 Sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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TFF 2023-2024 Sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu. TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig ve 1. Lig'de ödüle layık görülen futbolcular, takımlar ve teknik direktörler belirlendi. Ödüller arasında en centilmen futbolcu, en centilmen takım, en centilmen teknik direktör ve sosyal sorumluluk ödülleri yer aldı.

14.06.2024 15:35
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun Süper Lig ve 1. Lig'de yaptığı değerlendirme sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan kurul, gerçekleştirdikleri toplantının ardından ödüle layık görülenleri belirledi.

2023-2024 sezonu TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile sahipleri şöyle:

Süper Lig en centilmen futbolcu: Guilherme (Konyaspor)

Süper Lig en centilmen takım: Hatayspor

Süper Lig en centilmen teknik direktör: Abdullah Avcı (Trabzonspor)

TFF Özel Ödülü/En Başarılı Fair Play Kariyeri: Emrah Başsan (Sivasspor)

1. Lig en centilmen futbolcu: Bülent Cevahir (Sakaryaspor)

1. Lig en centilmen takım: Göztepe

1. Lig en centilmen teknik direktör: Stanimir Stoilov (Göztepe)

Sosyal sorumluluk ödülleri: Başakşehir FK (Aile Tribünü), Göztepe (Şehrimin Takımı), 1461 Trabzon FK (Umut)

Kaynak: AA

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