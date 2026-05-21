TFF, 2026-2027 Transfer Tarihlerini Açıkladı

21.05.2026 20:09
TFF, 2026-2027 sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi. 14 Mayıs'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında 1'inci transfer ve tescil tarihinin başlangıç tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirledi. Yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü sona erecek. 2'nci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de tarihinde başlayıp, 5 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: DHA

