TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 1922 Konyaspor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 1922 Konyaspor: 1

09.10.2022 18:44
TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 1922 Konyaspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 6. hafta maçında 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Amasyaspor FK, 6. hafta maçında 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Merzifon İlçe Stadyumu

Hakemler: Ömer Kocabey xx, Volkan Esen xx, Kağan Yıldızlar xx

Amasyaspor: Taylan Arman xx, Enes Salih Çavdar x, Can Morgül x (Yusuf Emre dk. 46 x), Yahya Kemal Baki x, Ahmet Buğrahan Tuncay x, Emre Işık x (Mustafa Can dk. 90 ?), Muhammed Can xx, Furkan Karabatak x (Furkan Güneş dk. 46 xx), Fevzi Can Bozkuş xx, Arif İşçi x (İsmail dk. 46 x), Arif Birşen x (Alpaslan dk. 46 x)

1922 Konyaspor: Ozan Oruç x, Bartu Baladın x (Ali Karakaya dk. 54 x), Murat Karadeniz x, Hüseyin Biber x (Abdulsamet dk. 74 x), Seçim Can Koç x, Hüseyin Mert, Yaşar Kavas x, Kaan Nasırcılar xx (Batuhan dk. 74 x), Seyit Mehmet Söğüt x (Cihat Aktaş dk. 50 x), Oğuzhan Uzun x, Erkan Sasa x

Goller: Furkan Güneş (dk. 48), Muhammed Can (dk. 56) (Amayaspor), Kağan Mert Nasırcılar (dk. 11) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Arif Birşen, Emre Işık, Fevzi Can, İsmail (Amasyaspor), Kaan Mert Nasırcılar, Selim Can Koç, Murat Karadeniz, Batuhan (1922 Konyaspor) - AMASYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Emre, Konyaspor, Merzifon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 1922 Konyaspor: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:23 HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 00:27:15. #1.13#
SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 1922 Konyaspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement