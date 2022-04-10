TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0

10.04.2022 17:20
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Belediye Derincespor 30. hafta karşılaşmasında Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Belediye Derincespor 30. hafta karşılaşmasında Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Burak Yücetağ xx, Mehmet Saldıraner xx, Mehmet Ali Çetin xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xx, Efe Karaoğlu xxx, Uğurcan İkikardeş xxx (Ramazan Özkabak dk. 76 x), Mehmet Tosun xxx (Kadir Torbacı dk. 79 x), Melih İnan xxx (Mert Somay dk. 79 x), İlker Cihan xx, Berkay Çakır xxx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Kemal Kazan dk. 90+2 ?), Sercan Uslu xx, Mesut Can Tunalı xx, Muhammet Fatih Yıldırım xxx

Çankaya Futbol Kulübü: Hüseyin Genç xx, Yusuf Orhan xxx, Rahmi Muhammet Akyazı xx, Görkem Can Güner xx, Emir Kaan Erik xx (İbrahim Mirza Aral dk. 68 x), Haydar Deniz xx, Süleyman Olgun xx, Bilal Ceylan xxx, Bilal Budak xx (Yasin Başaytaç dk. 68 x), Adnan Emir Koldere xx (Ömer Faruk Demirel dk. 90 ?), Enis Durak xx

Gol: Efe Karaoğlu (dk. 48) (Belediye Derincespor)

Sarı Kartlar: Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Haydar Deniz, Rahmi Muhammet Akyazı Adnan Demir Koldere (Çankaya FK) - KOCAELİ

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Derincespor, Play Off, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Çankaya FK: 0 - Son Dakika
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