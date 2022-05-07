TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1

07.05.2022 17:19
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 34. hafta maçında play-off umuduyla çıkan Belediye Derincespor, Fethiyespor'u ağırladı.

TFF 3. Lig 3. Grup 34. hafta maçında play-off umuduyla çıkan Belediye Derincespor, Fethiyespor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Belediye Derincespor play-off'a kalamadı.

Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim

Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Berkay Salman xx, Ali Gün xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xx, Efe Karaoğlu xx, Kadir Torbacı xx (Abdulkadir Sönmez dk.78 ?), Uğurcan İkikardeş xx (Bertuğ Başdemir dk.84 ?), Melih İnan xx, İlker Cihan xx, Barış Bozdilki xx (Mert Somay dk.84 ?), Tayfun Kırca xx, Berkay Çakır xx, Muhammed Enes Yılmaz xx, Mesut Can Tunalı xx

Fethiyespor: Enes Fidayeo xx, Şahan Akyüz xx, Ali Han Tunçer xx, Serdar Ümit Deniz xx, Özgür Çelik xx, Mehmet Sacit Yolcu xx, Umut Kaya xx (Talha Mayhoş dk.66 ?), Nurettin Çakır xx, Onur Öztonga xx, Kadir Kurt xx, İbrahim Koca xx (Cihad Ateş dk.75 ?)

Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 86) (Belediye Derincespor), Talha Mayhoş (dk. 89) (Fethiyespor) - KOCAELİ

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1
TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Derincespor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Fethiyespor: 1 - Son Dakika
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