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TFF 3. Lig'de ilk devre müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

TFF 3. Lig'de ilk devre müsabakaları tamamlandı

27.12.2021 09:52
TFF 3. Lig'de ilk devre müsabakaları tamamlandı

TFF 3. Lig'de ilk devre heyecanı sona ererken, 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor ve 3. Grup'ta Fethiyespor ilk yarıyı lider geçti.

TFF 3. Lig'de ilk devre heyecanı sona ererken, 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor ve 3. Grup'ta Fethiyespor ilk yarıyı lider geçti.

Toplam 55 takımın yer aldığı TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 19 takım mücadele etti.

İlk yarının dünkü müsabakalarla tamamlandığı ligde 15-16 Ocak 2022'de başlayacak ikinci devre 30 Nisan 2022'deki maçlarla sona erecek. Play-off maçlarının tarihi sonra belirlenecek.

Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt 2. Lig'e çıkacak. Gruplarında lideri takip eden dörder ekip, play-off maçlarına çıkacak. İlk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakan 6 ekipten 3'ü daha adını 2. Lig'e yazdıracak.

Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 12 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

1. Grup

Lider Batman Petrolspor'un en yakın rakibi Belediye Kütahyaspor'un 8 puan önünde bulunduğu 1. Grup'ta, Belediye Kütahyaspor, Arnavutköy Belediyespor, Nevşehir Belediyespor ve Formül Erbaaspor play-off barajında yer aldı.

Hendekspor, Kahta 02 Spor, Elazığspor ve Sancaktepe FK ilk devreyi düşme hattında tamamladı.

2. Grup

Bitexen Düzcespor'un 36 puanla lider tamamladığı 2. Grup'ta 35 puanlı İskenderunspor, 33 puana sahip Gema Polimer Şile Yıldızspor, 31 puanlı Alagöz Holding Iğdır FK ve 30 puana ulaşan 68 Aksaray Belediyespor lideri izliyor.

13'er puana sahip Çarşambaspor ile Hacettepe, 15 puanlı Siirt İl Özel İdaresi ve 17 puanlı Redoks Darıca Gençlerbirliği averajla düşme hattında yer aldı.

3. Grup

Fethiyespor'un 9 puan avantajla Esenler Erokspor'un önünde lider durumda bulunduğu 3. Grup'ta, Esenler Erekspor'un yanı sıra Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Edirnespor ve Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor play-off barajında yer aldı.

1 puanlı Kardemir Karabükspor, 4 puana sahip Ceyhanspor, 16 puanlı Modafen ve 18 puana ulaşan Büyükçekmece Tepecikspor averajla ilk devrenin bitiminde düşme hattında yer aldı.

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Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Fethiyespor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de ilk devre müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de ilk devre müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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