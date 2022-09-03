Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da

03.09.2022 09:15
Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da

TFF 3. Lig ekiplerinden Çatalcaspor, dış transferde Kayserili Tayfun Yanar'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Çatalcaspor, dış transferde Kayserili Tayfun Yanar'ı kadrosuna kattı.

2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da forma giyen başarılı savunma oyuncusu Tayfun Yanar, 2022-2023 sezonunda Çatalcaspor forması giyecek. İstanbul ekibi Çatalcaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak takıma dahil olan Tayfun Yanar, 1 sezonun ardından yeniden profesyonel olarak imza attı. Yanar, Çatalcaspor'da 38 numaralı formayı giyecek. Yeniden Çatalcaspor ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Tayfun Yanar, "Yine, yeniden Çatalcaspor. Daha önce formasını giydiğim ve aile olarak gördüğüm Çatalcaspor'da yeniden olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sonu mutlu biten bir sezon olur" diye konuştu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tayfun Yanar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık: Adaylığı gündeme gelebilir
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
01:30 Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:18 Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı: 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 09:15:12. #1.13#
SON DAKİKA: Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement