Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre Özbayer getirildi - Son Dakika
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Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre Özbayer getirildi

05.10.2022 09:20
Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre Özbayer getirildi

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Emre Özbayer ile anlaşma imzalandı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Emre Özbayer ile anlaşma imzalandı.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktör Emre Özbayer ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Emre Özbayer ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz."

Eskişehir temsilcisi önceki gün teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollarını ayırmıştı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre Özbayer getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre Özbayer getirildi - Son Dakika
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