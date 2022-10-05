"Kulübümüz, teknik direktör Emre Özbayer ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Emre Özbayer ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz."

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Emre Özbayer getirildi - Son Dakika

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