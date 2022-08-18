Turgutluspor'da çifte imza - Son Dakika
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Turgutluspor'da çifte imza

18.08.2022 14:57
Turgutluspor'da çifte imza

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, tecrübeli savunma oyuncusu Levent Aktuğ ile genç kanat oyuncusu Emirhan Gürler'i renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, tecrübeli savunma oyuncusu Levent Aktuğ ile genç kanat oyuncusu Emirhan Gürler'i renklerine bağladı.

Turgutluspor'un altyapısından yetişen, Bergama Belediyespor, Soma Sotesspor, Utaş Uşakspor, Somaspor ve Aliağa FK formaları giyen 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Levent Aktuğ ve Samsunspor altyapısından çıkan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Gürler ile anlaşmaya vardı.

Levent Aktuğ ve Emirhan Gürler, bugün tesislerde düzenlenen imza töreninde formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ve Altyapı Sorumlusu Burhan Gündüz yer aldı. İmza töreni sonrası konuşan tecrübeli oyuncu Levent Aktuğ, "Altyapısından çıktığım yuvama geri döndüğüm için çok mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Turgutuspor'umuzun başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

Genç oyuncu Emirhan Gürler ise "Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimde ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan herkesi mutlu etmek için çok çalışıp savaşacağım" dedi.

Levent Aktuğ'u ve genç oyuncu Emirhan Gürler'i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, "Levent tecrübeli Emirhan ise genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Hem Levent'in hem de Emirhan'ın gücümüze güç katacak oyuncular. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Levent Aktuğ ve Emirhan Gürler kardeşlerime hoş geldiniz diyor kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

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Turgutluspor'da transfer sürüyor Turgutluspor'da transfer sürüyor Zeki Sinanoğlu ve Tolga Çokkoşan Turgutluspor'da Zeki Sinanoğlu ve Tolga Çokkoşan Turgutluspor'da
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Turgutluspor, Soma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da çifte imza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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