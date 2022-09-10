Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

10.09.2022 22:04
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in 2. haftası, 1. ve 3. grupta oynanan toplam 3 müsabakayla başladı.

TFF 3. Lig'in 2. haftası, 1. ve 3. grupta oynanan toplam 3 müsabakayla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Karşıyaka-Belediye Derincespor: 0-1

3. Grup:

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fatsa Belediyespor: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Akhisarspor: 0-0

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Derincespor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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