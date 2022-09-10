Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in 2. haftası, 1. ve 3. grupta oynanan toplam 3 müsabakayla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Karşıyaka-Belediye Derincespor: 0-1
3. Grup:
Beyoğlu Yeni Çarşı-Fatsa Belediyespor: 1-1
Bursa Yıldırımspor-Akhisarspor: 0-0
Kaynak: AA
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