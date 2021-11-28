TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Artvin Hopaspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 14. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar