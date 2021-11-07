TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Mardin 1969: 2

TFF 3. Lig 3. Grup'un 11. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Cansu Tiryaki xx, İsmail Semih İleri xx, Erol Ernek xx
Kardemir Karabükspor: Olcay x, Sezer x, Doğukan xx, Melih Berat x (Muhammed Emin dk. 83 ?), Serkan x, Ahmet Enes x, Furkan Övün x, Ali Kemal x (Furkan Erdağı dk. 83 ?), Ömer Yaylacı x, Mustafa Akca xx (Ahmet dk. 66 x), Yasin x (Furkan Can dk. 66 x)
Mardin 1969: Sercan xx, Rıdvan xx, Burak xx (Mehmet dk. 84 ?), Mustafa xx (Vedat dk. 65 xx), Abdulkadir xx, Ayhan xx, Kağan xx, Ramiz xx, Sercan Besler xx, Nimet xx, Özgür xx (Hebat dk. 65 xx)
Goller: Abdulkadir (dk. 16), Rıdvan (dk. 37 pen.) (Mardin 1969)
Sarı kartlar: Ali Kemal, Serkan, Ömer (Karabükspor), Nimet, Ayhan, Özgür (Mardinspor) - KARABÜK
Kaynak: İHA
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