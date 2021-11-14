TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Başkent Gözgözler Akademi FK: 2

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Osmaniyespor FK, konuk ettiği Başkent Gözgözler Akademi FK'ya 2-1 mağlup oldu.

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İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz?