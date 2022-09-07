Karşıyaka 2 takviye yapacak

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona 3 puanla başlayan Karşıyaka, transfer döneminin son gününde 2 oyuncu alacak. Yeşil-kırmızılılar kadro dışı kalıp takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Samican'ın yerine orta saha ve ligde uygulanan 25 yaş kontenjanına takılmayan stoper almak için görüşmelerini sürdürüyor. Kaf-Kaf'ın listesinde 4 genç stoper adayı olduğu öğrenildi. Samican'dan ise bonservis bedeli talep eden yönetim, tecrübeli oyuncunun aynı gruptan bir rakibe gitmemesi şartı koştu.
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