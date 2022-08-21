Karşıyaka'da kontenjan sıkıntısı - Son Dakika
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Karşıyaka'da kontenjan sıkıntısı

21.08.2022 13:03
Karşıyaka'da kontenjan sıkıntısı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle bilenen Karşıyaka, kadro seçimi yaparken lig statüsü nedeniyle zorlanacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle bilenen Karşıyaka, kadro seçimi yaparken lig statüsü nedeniyle zorlanacak. Ligde statü gereği takımlarda 25 yaş ve üzeri en fazla 10 futbolcu 18 kişilik kadroda yer alabilirken, Kaf-Kaf yeni transferlerle kontenjanı aştı. Yeşil-kırmızılılarda kadrodaki 25 yaş ve üzeri futbolcu sayısı 12'ye çıktı. Geçen sezondan 25 yaş üstü Yusuf, Ertuğrul, Metin, Cenk, Fatih Ergen, Samican, Mustafa Aşan, İhsan Furkan ve Fatih Taşdelen'in yer aldığı Karşıyaka'da yeni transferlerden Okan Baydemir 32, Onur Kolay 31, Emre Gemici ise 28 yaşında. Ligde sezonun başlamasına 2 hafta kalırken Karşıyaka her maçta 2 tecrübeli oyuncusunu tribüne çıkarmak zorunda kalacak. İlk hafta 4 Eylül'deki Nevşehir Belediyespor deplasmanında cezalı Ertuğrul forma giyemeyecekken, kadroda başka hangi tecrübeli ismin yer almayacağına teknik direktör Erman Güraçar karar verecek.


YORUMLAR
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Karşıyaka'nın transferde acelesi yok Karşıyaka'nın transferde acelesi yok
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da kontenjan sıkıntısı - Son Dakika

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