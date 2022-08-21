TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle bilenen Karşıyaka , kadro seçimi yaparken lig statüsü nedeniyle zorlanacak. Ligde statü gereği takımlarda 25 yaş ve üzeri en fazla 10 futbolcu 18 kişilik kadroda yer alabilirken, Kaf-Kaf yeni transferlerle kontenjanı aştı. Yeşil-kırmızılılarda kadrodaki 25 yaş ve üzeri futbolcu sayısı 12'ye çıktı. Geçen sezondan 25 yaş üstü Yusuf, Ertuğrul, Metin, Cenk, Fatih Ergen, Samican, Mustafa Aşan , İhsan Furkan ve Fatih Taşdelen'in yer aldığı Karşıyaka'da yeni transferlerden Okan Baydemir 32, Onur Kolay 31, Emre Gemici ise 28 yaşında. Ligde sezonun başlamasına 2 hafta kalırken Karşıyaka her maçta 2 tecrübeli oyuncusunu tribüne çıkarmak zorunda kalacak. İlk hafta 4 Eylül 'deki Nevşehir Belediyespor deplasmanında cezalı Ertuğrul forma giyemeyecekken, kadroda başka hangi tecrübeli ismin yer almayacağına teknik direktör Erman Güraçar karar verecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da kontenjan sıkıntısı - Son Dakika

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