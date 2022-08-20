Karşıyaka'nın transferde acelesi yok - Son Dakika
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Karşıyaka'nın transferde acelesi yok

20.08.2022 11:10
Karşıyaka'nın transferde acelesi yok

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transferde alternatif stoper arayan Karşıyaka, aceleci davranmayacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transferde alternatif stoper arayan Karşıyaka, aceleci davranmayacak. Geçen sezonki kadrosundan defansta görev yapan Denis Meriç'in ayrıldığı, U19 takımından Mertcan'ı A takıma çıkaran yeşil-kırmızılılar, stoperler Cenk ve Metin'in yanında sakatlıktan çıkan sol bek Burak'ı da stoper olarak değerlendiriyor. Dış transferde 6 oyuncu alıp defansa takviye yapmayan Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Ermen Güraçar'ın yönetimden sayısal olarak eksik kalınan bu alana şartları uygun isim olursa transfer istediği öğrenildi. Acele etmeyecek Karşıyaka, transfer döneminin sonunda 25 yaş kontenjanına takılmayacak, genç ve yetenekli stoper bulursa kadrosuna katacak.


- İzmir
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Karşıyaka'da Polat seferberliği Karşıyaka'da Polat seferberliği
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Meriç, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın transferde acelesi yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'nın transferde acelesi yok - Son Dakika
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