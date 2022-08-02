Turgutluspor'da Emirhan tamam - Son Dakika
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Turgutluspor'da Emirhan tamam

02.08.2022 11:18
Turgutluspor'da Emirhan tamam

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor, transferde yeni hamle yaptı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor, transferde yeni hamle yaptı. Kırmızı-siyahlılar Yılport Samsunspor'un genç futbolcusu Emirhan Güler'i kadrosuna dahil etti. İleri uçta görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, Turgutluspor'la ilk idmanına katıldı. Emirhan, geçen sezon Samsunspor'la sadece 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Öte yandan Turutluspor'un orta sahası Mutlu Aksu Doğan'ın takımdan ayrıldığı ve Adanaspor'la anlaştığı ifade edildi. Turgutluspor transferde daha önce Dede Çelik, İlhan Aslanoğlu, Mahmut Demirgan, Muhammed Ebrar Yıldırım, Anıl Kara ve Mustafa Köroğlu'nu almıştı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Emirhan tamam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutluspor'da Emirhan tamam - Son Dakika
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