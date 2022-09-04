TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki kez geriye düştüğü ilk hafta maçında evinde Bulvarspor'u son 5 dakikada Hami ve Kemal'in (P) ayağından bulduğu penaltı gollerle 3-2 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor , sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ayvalıkgücü çok mutlu - Son Dakika

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