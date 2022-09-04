Ayvalıkgücü çok mutlu - Son Dakika
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Ayvalıkgücü çok mutlu

04.09.2022 12:09
Ayvalıkgücü çok mutlu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki kez geriye düştüğü ilk hafta maçında evinde Bulvarspor'u son 5 dakikada Hami ve Kemal'in (P) ayağından bulduğu penaltı gollerle 3-2 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki kez geriye düştüğü ilk hafta maçında evinde Bulvarspor'u son 5 dakikada Hami ve Kemal'in (P) ayağından bulduğu penaltı gollerle 3-2 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de elde ettiği şampiyonluk kupasına dünkü maçtan önce düzenlenen törenle kavuşan kırmızı-beyazlılar, 6 yıl sonra dönüş yaptığı profesyonel lige zaferle başladı. Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Ayvalıkgücü, gelecek hafta Giresun deplasmanında Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.


- Ayvalık
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü çok mutlu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü çok mutlu - Son Dakika
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