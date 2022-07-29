Bergama Belediyespor'da belirsizlik - Son Dakika
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Bergama Belediyespor'da belirsizlik

29.07.2022 13:05
Bergama Belediyespor'da belirsizlik

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'da büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'da büyük bir belirsizlik yaşanıyor. İzmir ekibinde 7 Haziran'da yapılan olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ferah getirilirken, kulübün şirketleştirilip satılması gündeme gelmişti. O tarihten bu yana şirketleşme konusunda açıklama yapılmazken, 4 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi takım kadrosu da oluşturulmadı.

Yeni sezon çalışmalarına başlamayan Bergama temsilcisinin tesislerinde bakım yapılması gerektiği bildirildi. Bir süredir Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu tarafından alınacağı konuşulan Bergama Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu hızlı bir şekilde oluşturmak zorunda kalacak. Kırmızı-lacivertli renkleri korunacak külübün 10 milyon TL borcu ile birlikte Menemenspor FK'yı da alan Özgür Ekmekçioğlu'na devredilmesi bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Bergama, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor'da belirsizlik - Son Dakika

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