TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, Afyonkarahisar kampının 10 günlük ilk etabını tamamladı. Kampın ardından 3 günlük izne çıkan takım, 8 Ağustos Pazartesi günü yine Afyon'da ikinci etap kampına başlayacak. Efeler, ilk kampta oynadığı tek hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor 'u 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Efeler'de kamp bitti - Son Dakika

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