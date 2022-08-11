Kuşadasıspor'da Taha Yalçıner bombası - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadasıspor'da Taha Yalçıner bombası

11.08.2022 12:32
Kuşadasıspor'da Taha Yalçıner bombası

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda hedefini 2'nci Lig olarak belirleyen Kuşadasıspor, Süper Lig ve 1'inci Lig'de uzun yıllar top koşturan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda hedefini 2'nci Lig olarak belirleyen Kuşadasıspor, Süper Lig ve 1'inci Lig'de uzun yıllar top koşturan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de başladığı kariyerinde Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Yılport Samsunspor, Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Bandırmaspor ve son olarak Sarıyer formalarını giyen Taha, Afyon kampına katıldı. Taha, kariyerinde Süper Lig'de 57, 1'inci Lig'de ise 230 maça çıktı. Kuşadasıspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Taha Yalçıner, "Bu anlaşmamda emeği geçen Başkanımız Alim Emiroğlu ve yönetimimize teşekkür ederim. Tüm enerjimi Kuşadasıspor'un başarısı için harcayacağım" dedi.


- Kuşadası
YORUMLAR
500
Bodrumspor ligde fırtına gibi esecek Bodrumspor ligde fırtına gibi esecek Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Taha Yalçıner, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'da Taha Yalçıner bombası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:02:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadasıspor'da Taha Yalçıner bombası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement