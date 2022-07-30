Efeler 10 numarayı buldu - Son Dakika
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Efeler 10 numarayı buldu

30.07.2022 12:43
Efeler 10 numarayı buldu

TFF 3'üncü Lig'deki ilk sezonu öncesi iddialı bir kadro oluşturan Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, 10 numara pozisyonuna Fethiyespor'dan ayrılan Umut Kaya'yı transfer etti.

TFF 3'üncü Lig'deki ilk sezonu öncesi iddialı bir kadro oluşturan Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, 10 numara pozisyonuna Fethiyespor'dan ayrılan Umut Kaya'yı transfer etti.

Kariyerinde Manisa FK, Göztepe, Aydınspor 1923 ve Fethiyespor gibi takımlarda şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki futbolcu, kendisini Efeler'e bağlayan sözleşmeye imza attı. Efeler 09'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan oyuncumuz Umut Kaya'ya hoş geldin diyor, kendisine Efe armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Fethiyespor, Umut Kaya, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 10 numarayı buldu - Son Dakika

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