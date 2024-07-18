TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi: Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmasını hedefliyoruz

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımının, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ankara JW Marriott Hotel'de yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi, genel kurul üyelerine seslendi.

Söz verdikleri işleri görev yaptıkları dönemde yerine getirdiklerini anlatan Büyükekşi, "Türk futbolunun geleceği için dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını bu zamana kadar aralıksız verdik. Bu doğrultuda söz verdiğimiz her işi de eksiksiz yerine getirdik. Her delege eleştiri yapabilir, bütün eleştirileri saygıyla karşılarız ancak üsluba dikkat etmek şartıyla." diye konuştu.

Türk futbolunun geleceği yeniden inşa edilmek isteniyorsa günü kurtaran projelere ve kaostan beslenen tartışmalara zaman harcanmaması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi,, "Türk futbol ailesi olarak güç birliği içerisinde hareket etmemiz ve ülke futbolunu büyütmek için ön yargılardan arınarak hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Somut projelerle şekillenen gerçekçi bir yol haritası koymamız gerekiyor. A Milli Futbol Takımımızın ülkemizde düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk futboluna yepyeni başarılar kazandırarak şampiyonluk kupasını almasını hedefliyoruz. Türk futbolunda hala gidilecek çok fazla yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Çözüm bekleyen çok fazla konu olduğunu dile getiren Büyükekşi, "Özellikle merkez hakem kurulu yapısının gözden geçirilmesi ve buradaki seçimlerin liyakat esasına göre yapılması için tarihi bir sorumluluk üstlendik. Yeniden görev almamız halinde merkez hakem kurulunun yeniden yapılandırılması konusunda adımlarımızı hızlandırmak istiyoruz. İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki yapılanma süreçlerine benzer şekilde hakemlik kurulunun şirketleşme modeline göre yeniden ele alınması lazım." şeklinde konuştu.

Yeni dönemde kulüplerle ortak hareket edeceklerini vurgulayan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Kulüplerimizin Spor Toto ve İddia gelirlerini, sponsorluk ve yayın gelirlerini, kulüplerin beklentileri doğrultusunda nasıl bu zamana kadar artırdıysak bundan sonra da artırmaya devam edeceğiz. Kulüp başına hedeflenen yıllık ortalama gelirleri önümüzdeki dönemde de yükseltmeye devam edeceğiz. Seyahat ve konaklama için bir şirketle anlaşma yapacağız. Oyuncu uygunluğu kurallarını kulüplerimizin görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendireceğiz. Yeni statüsüyle Ziraat Türkiye Kupası'nın gelirlerini şu an itibarıyla sözleşmeyi uzattık, 3 kat artırdık, her yıl artırmayı hedefliyoruz."

Türk futbolunu daha ileriye götürmek için herkese sorumluluklar düştüğünü dile getiren Büyükekşi, şöyle konuştu:

"22 yıldır katılamadığımız Dünya Futbol Şampiyonası'na yeniden katılım sağlayacağız. Tıpkı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi dünya şampiyonasında da inşallah milletimizi gururlandıracağız. Gelin hep birlikte Türk futbolunun ortak menfaatlerine odaklanalım, kişisel işlerden vazgeçelim. Futbolun ortak çıkarları her şeyin üzerindedir, yapıcı güçle samimi niyetle hep beraber bir araya gelinmesi gerekiyor."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Biz futbolda beyaz sayfa açmak istiyoruz"

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu da oy pusulasında beyaz zarfı seçtiğini belirterek, "Biz futbolda beyaz sayfa açmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türk futbolunda bazı sorunlar olduğunu anlatan Hacıosmanoğlu, "İlk başta Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Sorunları çözeceğiz ama federasyon olarak 'biz yaptık, oldu' ile değil. Amatörden başlayarak, Süper Lig'e kadar teknik ekipler oturacak ve konuşacak. Kulüplerin menfaatine olacak şekilde ortak noktada buluşup karar alınacak." dedi.

Tüm sorunların "adaletsizlikten" çıktığını aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Federasyon başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil. Biz Mecnun Otyakmaz başkanla sarılıp yola çıktığımızda o Sivasspor, ben Trabzonspor formasını çıkardık. Artık bizim formamız yok. Her takıma eşit mesafedeyiz. Bunu sağlamak çok zor değil. Eğer bunu sağlama niyetiniz yoksa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına neden aday oluyorsunuz?"

Kulüp başkanlığı yapmanın zor olduğunu, eleştiri yaptıklarında başkanların hemen Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Eğer bu salondan başkan olarak çıkarsam ilk işim kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız." dedi.

Başkanlık seçimini kazansa da kaybetse de genel kurulda Türk futboluna hizmet ettiğine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "İçinizden gelen bir kardeşiniz olarak uzun süredir gelen düzeni değiştirebiliriz. Ama sizin tercihiniz ne olursa biz ona saygı duyacağız. Adil ve adaletli yönetim istiyorsanız, bunu sağlayacak olan irade bizde var." ifadelerini kullandı.