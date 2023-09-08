TFF Başkanı Büyükekşi: "Bizim Çocuklar" sloganı değişecek - Son Dakika

TFF Başkanı Büyükekşi: "Bizim Çocuklar" sloganı değişecek

TFF Başkanı Büyükekşi: "Bizim Çocuklar" sloganı değişecek
Son Güncelleme: 08.09.2023 19:54

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın uzun süredir kullandığı ''Bizim Çocuklar'' sloganının değişeceğini, yeni bir slogan arayışında olduklarını ve ayrıca Milli Takım'a yeni bir marş hazırlattıklarını belirtti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ile özdeşleşmiş "Bizim Çocuklar" sloganının değişeceğini ve yeni bir slogan arayışı içerisinden olduklarını belirtti.

"BİZİM ÇOCUKLAR DEĞİŞECEK"

Yıllardır kullanılan "Bizim Çocuklar" sloganının değişeceğini söyleyen Büyükekşi, "Bizim Çocuklar mottosunu değiştireceğiz. Yeni bir motto arayışımız var. Ayrıca Milli Takıma yeni bir marş hazırlatıyoruz" dedi.

EURO 2020 DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde gösterdiği başarılı performansın ardından "Bizim Çocuklar" sloganı ortaya çıkmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: 'Bizim Çocuklar' sloganı değişecek - Son Dakika


Son Dakika
19:54 TFF Başkanı Büyükekşi: "Bizim Çocuklar" sloganı değişecek
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 için Hindistan'da! Zirvenin öncelikli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak
19:25 Yoğurt şirketinin verdiği iş ilanı ortalığı karıştırdı! ''Hayalet yazar'' için yıllık 7 milyon liradan fazla ödeyecekler
19:03 Finale çıkamadılar! ABD, FIBA Dünya Kupası'nda yine yıkımı yaşadı
18:58 Yasak aşk iddiası! Hastaneyi basıp eşiyle birlikte çalışan temizlik görevlisini defalarca bıçakladı
18:47 Çin'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 16 farklı işte çalışan kadın, hiç işe gitmeden 3 yılda 7 milyon dolar kazandı
18:26 TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir
17:54 Hastasına bakmayıp gözüne yumruk atan doktorla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlatıldı
17:39 Son Dakika: İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunda yangın paniği! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
17:37 TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte ertelenen maçlar ve derbi tarihleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 20:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi: "Bizim Çocuklar" sloganı değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement