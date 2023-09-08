TFF Başkanı Büyükekşi: "Bizim Çocuklar" sloganı değişecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım ile özdeşleşmiş "Bizim Çocuklar" sloganının değişeceğini ve yeni bir slogan arayışı içerisinden olduklarını belirtti.

"BİZİM ÇOCUKLAR DEĞİŞECEK"

Yıllardır kullanılan "Bizim Çocuklar" sloganının değişeceğini söyleyen Büyükekşi, "Bizim Çocuklar mottosunu değiştireceğiz. Yeni bir motto arayışımız var. Ayrıca Milli Takıma yeni bir marş hazırlatıyoruz" dedi.

EURO 2020 DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde gösterdiği başarılı performansın ardından "Bizim Çocuklar" sloganı ortaya çıkmıştı.