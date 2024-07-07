TFF Başkanı Büyükekşi: Bu takım buralara geldi, gurur duyuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Başkanı Büyükekşi: Bu takım buralara geldi, gurur duyuyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya mağlup olmasının ardından takımın gençliğine vurgu yaparak, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edeceklerini söyledi. Büyükekşi, milli takımın gösterdiği gelişmeden dolayı mutlu olduklarını ve gönüllerinin şampiyonu olduklarını ifade etti.

07.07.2024 01:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hollanda maçının ardından, "Bu takım oynadıkça çok büyük bir gelişme gösteriyor. Mutluyuz çünkü bu takım buralara geldi. Gönüllerimizin şampiyonu. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler" dedi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek final maçında karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takımın genç bir takım olduğunun ve bundan sonraki turnuvalarda daha başarılı olacağının altını çizen Büyükekşi, "Öncelikle milli takımımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün turnuvaya başlarken Avrupa'nın en iyi 5 takımından biriydi. 4 takımından biri olmak için oynadık. İlk devrede de bu turnuvanın en güzel maçını oynadık ve 1-0 öne geçtik. Çeyrek finalde gerçekten büyük umutlarla geldik. İkinci devre maalesef 2 gol yedik. Özellikle teknik heyetimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamız da hatırlarsanız adım adım gideceğiz demişti. Önce gruptan çıktık sonra da 16 takım arasından çeyrek finale geldik. İlk günden beri şunu söylüyoruz; Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesiyiz ve 16'ya kalan en genç takımıydık. Bu takım oynadıkça çok büyük bir gelişme gösteriyor. Mutluyuz çünkü bu takım buralara geldi. Gönüllerimizin şampiyonu. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler. Belki bundan sonra yarı finale kalacaklar, finale kalacaklar. Biz bu çocuklardan bunları bekliyoruz. Çünkü bu genç takımımız her geçen gün birlikte oynadıkça daha güzel başarılar elde edecek. Biraz önce de soyunma odasına girdik, aynı şekilde Cumhurbaşkanımızla birlikte onları tebrik ettik. Çok güzel oynadılar gerçekten. İyi mücadele ettiler. Bu mücadelenin karşısında da özellikle sahada da bütün seyircilerimiz milli takımımızı alkışladı. Ben de buradan milli takımımızı alkışlıyorum. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda daha güzel başarıları hep birlikte elde edeceğiz. Milli takımımız bize bu gururu, mutluluğu grup maçlarından beri yaşattı. Çok güzel günlerdi, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BERLİN

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Mehmet Büyükekşi, Hollanda, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: Bu takım buralara geldi, gurur duyuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu’ndan itiraf gibi sözler Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf gibi sözler
00:54 Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var
00:41 Arda Güler’den alkışlanacak hareket Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti
00:27 A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella’ya kesildi A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
23:45 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024’e veda etti 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti
01:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti
00:19 Neler kaçırdık neler A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi
00:11 A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda’ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 02:33:27. #1.11#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi: Bu takım buralara geldi, gurur duyuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement