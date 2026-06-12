TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'ndan A Milli Takım Değerlendirmesi

Hasan Fidan:

ne kazanacağız bundan ya haberim yok böyle kamplar hep aynı şeyler yineleniyor masraf masraf masraf! başkan gidiyor geliyor basın toplantısı yapıyor ama meydanda bi sonuç yok! genç insanım ben de ama böyle işlerin halkı kurtarması lazım yoksa ne anlamı var