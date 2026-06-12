TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım Değerlendirmesi - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım Değerlendirmesi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'ndan A Milli Takım Değerlendirmesi
12.06.2026 01:52
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Hacıosmanoğlu, A Milli Takım kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Arizona'daki kampını takip eden medya mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. A Milli Takım'daki ortam ve kamp merkezinde yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere değerlendirmeler yapan Başkan Hacıosmanoğlu, ayrıca medya mensuplarıyla fikir alışverişinde bulundu. - ARIZONA

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Milli Takım, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Kocyigit Yusuf Kocyigit:
    böyle kamplar çocukluktan beri yapılıyor ama sonuç değişmiyo işte tabii ki başkan gider basını görür herkes sevinir ama küçük bir kasabada yaşayan ben bile biliyorum ki bu işlerin çoğu kağıt üstünde kalıyo sahada ne olacak onu göreceğiz 0 0 Yanıtla
  • Özgür Evren Özgür Evren:
    iyi güzel ama kampın maliyeti kim ödüyo operasyonel masraflar neredeyse durmadı 0 0 Yanıtla
  • Hasan Fidan Hasan Fidan:
    ne kazanacağız bundan ya haberim yok böyle kamplar hep aynı şeyler yineleniyor masraf masraf masraf! başkan gidiyor geliyor basın toplantısı yapıyor ama meydanda bi sonuç yok! genç insanım ben de ama böyle işlerin halkı kurtarması lazım yoksa ne anlamı var 0 0 Yanıtla
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