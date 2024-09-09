TFF Başkanı İzmir\'de Karşıyaka\'yı Ziyaret Etti

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A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 2'nci karşılaşması için İzmir'de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Yurtdışında olduğu için Başkan İlker Ergüllü'nün katılamadığı ziyarette, Eski Başkanı ve Danışma Kurulu Başkan Vekili Azat Yeşil, Futbol Altyapı Başkanı Mehmet Karal, Futbol Altyapı Yöneticisi Mustafa Giray, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Sportif Direktör Ahmet Akteke yer aldı. Hacıosmanoğlu'na İzmir'in en köklü spor kulübü olan Karşıyaka'nın Mavişehir'de tahsis edilen arazide yapmayı planladığı altyapı tesisleri hakkında bilgi verildi. Proje çalışmaları için ise TFF'de ayrıntılı görüşme yapılması kararlaştırıldı.