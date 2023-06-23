TFF'den Cüneyt Çakır'a yeni görev! - Son Dakika
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TFF'den Cüneyt Çakır'a yeni görev!

23.06.2023 10:38

Türkiye Futbol Federasyonu'nda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 4 yıl daha görevine devam edecek. Büyükekşi'nin yeni döneminde MHK'yi, eski hakem Cüneyt Çakır'a emanet edeceği konuşuluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 4 yıl daha görevine devam edecek. Büyükekşi'nin yeni döneminde MHK'yi, eski hakem Cüneyt Çakır'a emanet edeceği konuşuluyor.

KOLTUĞUN YENİ SAHİBİ CÜNEYT ÇAKIR OLABİLİR

Sözcü'nün haberine göre TFF'nin yeni döneminde Merkez Hakem Kurulu sil baştan değişiyor. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin koltuğu Lale Orta'dan alarak Cüneyt Çakır'a vereceği iddia edildi.

OPERASYON YAZA SARKTI

Geçen sezon hakemlikten el çektirilen Cüneyt Çakır'ın, MHK başkanı olması konusunda ise bazı Süper Lig ekipleri endişeli. Çakır'ın MHK'nin başına geçmesinin geçen sezon gündeme geldiği ancak statü gereği operasyonun yaz aylarına sarktığı ifade edildi.

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Cüneyt Çakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den Cüneyt Çakır'a yeni görev! - Son Dakika


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