TFF'den tepkilerin odağındaki MHK Başkanı Lale Orta hakkında açıklama: Değiştirme düşüncemiz yok - Son Dakika
Üye Girişi

TFF'den tepkilerin odağındaki MHK Başkanı Lale Orta hakkında açıklama: Değiştirme düşüncemiz yok

03.04.2023 15:37

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem hataları sebebiyle topa tutulan MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili açıklama yaptı. Eleştirilerin odağındaki Lale Orta'nın arkasında duran Ekşi, "MHK başkanını değiştirme gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"DEVRE ARASI PAYLAŞIM YAPMA MODASI BAŞLADI"

Süper Lig devlerini de eleştiren Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Marka değeri koruma adına maalesef hiç dikkat etmiyoruz. Tüm takımlar, kendilerine göre doğru saydıkları şeye. Bir de moda başladı. Devre arası paylaşım yapma. Bunları doğru bulmuyoruz. Türk futboluna zarar veriyor." dedi.

"BAŞKANIMIZI YENİ DEĞİŞTİRDİK, FARKLI BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Büyükekşi, "Her takım kendi futbolcuları, kendi hocaları, kendi taktikleri ile ilgilensinler. Hakemler mutlaka hata yapabilir. Önemli olan iyi niyettir. Biz MHK başkanımızı yeni değiştirdik. Farklı bir düşüncemiz yok. Eğitimler devam ediyor. Ligin sonuna geldikçe şampiyonluk yarışı ve küme düşme nedeniyle daha çok stres oluyor. Bir yandan sosyal medya ile, bir yandan basın ile hakemlerimizi baskı altına almayalım. Hakemlerimiz ne kadar stressiz olurlarsa o kadar iyi maç yönetirler. Hep birlikte birbirimize yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.

"ŞEFFAFLIK GEREĞİ BUNU ÖZELLİKLE AÇIKLADIK"

Öte yandan derbinin hakemine de değinen Mehmet Büyükekşi, "Bu hafta sadece Fenerbahçe- Beşiktaş maçının hakemi manuel olarak atandı. Bu konuda MHK'nın bir talebi oldu. Biz de inceledik ve Belçika'da da benzer uygulamalar oluyor. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de buna izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu özellikle açıkladık." dedi.

YORUMLAR (1)
  • sait acar: Bravo başkan,tebrik ediyorum.Daima şımarıklar karşısında dik dur. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
TFF'ye isyan eden Beşiktaş, derbinin VAR kayıtlarının açılmasını talep etti TFF'ye isyan eden Beşiktaş, derbinin VAR kayıtlarının açılmasını talep etti TFF'den Beşiktaş'a kötü haber! 'Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın' teklifi reddedildi: Maçlar tescil edilmiştir TFF'den Beşiktaş'a kötü haber! 'Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın' teklifi reddedildi: Maçlar tescil edilmiştir TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Bir takım ligden çekilirse oynadığı maçlar kesinlikle silinmez' TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Bir takım ligden çekilirse oynadığı maçlar kesinlikle silinmez'

Mehmet Büyükekşi, Lale Orta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den tepkilerin odağındaki MHK Başkanı Lale Orta hakkında açıklama: Değiştirme düşüncemiz yok - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan'dan araç için ilk yorum: Yağ gibi akıyor
17:16 Togg'un ilk sahibi Emine Erdoğan aracı test etti: Yağ gibi akıyor
17:03 Liverpool kesenin ağzını açacak! Kim Min Jae'nin piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü
17:06 TFF'ye isyan eden Beşiktaş, derbinin VAR kayıtlarının açılmasını talep etti
17:00 Son Dakika: TFF'yi topa tutan Beşiktaş, kazandığı derbinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi
16:59 Türkiye'de tarihi an! İlk Togg, Erdoğan ve ailesine takdim edildi
16:54 Servet ödeyecekler! Kim Min-Jae'nin piyasa değerini görenler gözlerine inanamıyor
16:48 Türkiye için tarihi gün! İlk Togg, Erdoğan ailesine teslim edildi
16:43 Yasak Elma'da ayrılıklar! 3 isim birden diziyi bırakıyor
16:36 TİP'te dikkat çeken detay! Ünlü yorumcu Önder Özen'in, Erkan Baş'ın yanında objektiflere yansıması futbolseverleri şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 18:00:46. #1.11#
SON DAKİKA: TFF'den tepkilerin odağındaki MHK Başkanı Lale Orta hakkında açıklama: Değiştirme düşüncemiz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement