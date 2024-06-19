TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler\'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Hakemler üzerinden spekülasyonların yapıldığını belirten ve Süper Lig'den düşen MKE Anaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'e sahip çıkan Büyükekşi, ''Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak'' dedi.

19.06.2024 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunarak sitem dolu ifadeler kullandı.

"ÇİFTE BAYRAM DEDİK"

Takımı değerlendiren Büyükekşi, "Genç ve potansiyelli bir milli takımımız var. Çifte bayram dedik çok şükür yerine getirdik. Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. Milli takım forması ile milli maçlara gelin çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna % 100 uydu. 'Kırmızı giyin gelin' dedik. Fan Walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na büyük coşku katıyor. Dün memleketim şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik. Benim de sesim kısıldı. Dortmund Stadı'nın Sarı Duvarı'nı Kırmızı Duvar yaptık. Taraftara teşekkür ederiz her yer kırmızı-beyazdı. Hep evimizde oynayacağız dedik öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk'tü" dedi."

"DÖVDÜĞÜMÜZ HAKEM İKİNCİ MAÇINA ÇIKACAK"

Süper Lig'den düşen MKE Anaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'e sahip çıkan Büyükekşi, "Seçim Haziran'da olsun' dendi. Kardeşim, Milli Takım var. Montella'yı ben getirmişim. Bir sorumluluk var. Belki yeni gelenle anlaşılamayacak. Yabancı kuralı belirlendi. Yayın anlaşması yapıldı yetişemeyecek olan ne? Tek dertleri hakem. Halil Umut Meler. Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiç bir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler, Milli Takım, Faruk Koca, Gürcistan, MKE, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi
16:54 Sokak hayvanları nasıl uyutulacak AK Parti’den yeni açıklama var Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var
16:44 Erdoğan’la görüşmesi İYİ Parti’yi karıştırmıştı Dervişoğlu’ndan Akşener’e bayram ziyareti Erdoğan'la görüşmesi İYİ Parti'yi karıştırmıştı! Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
15:29 Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler’e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak
18:15 Kurban Bayramı’nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
18:06 EURO 2024’te çılgın maç Hırvatistan ve Arnavutluk 2-2 berabere Kaldı EURO 2024'te çılgın maç! Hırvatistan ve Arnavutluk 2-2 berabere Kaldı
17:39 Büyük kapışma Batshuayi Aslan oluyor Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor
16:29 Batman’da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi Batman'da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
15:02 Daha 2 aylık evlilermiş Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri “İntihar etti“ olmuş Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş
14:53 TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
14:40 Netanyahu’nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı’nı hedef alan paylaşım Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım
14:01 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor Termometreler 50 dereceyi gösterdi 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 20:14:05. #1.12#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement