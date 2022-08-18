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CANLI YAYIN DUYURUSU

18.08.2022 14:15
CANLI YAYIN DUYURUSU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK Başkanı Sabri Çelik, Riva'daki eğitim seminerinde konuşuyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK Başkanı Sabri Çelik, Riva'daki eğitim seminerinde konuşuyor. DHA olarak Feed 2 üzerinden CANLI yayındayız


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Mehmet Büyükekşi, Sabri Çelik, Spor, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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