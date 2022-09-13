Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı - Son Dakika
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Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı

13.09.2022 13:35

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı sınırı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu. Soruları yanıtlayan Büyükekşi, ''Yabancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Futbolda son zamanların en çok tartışılan konularının başında yabancı kuralının nasıl devam edeceği meselesi yer alıyor. Takımların bu sene çok fazla yabancı oyuncu getirmesi sonrasında ''Yabancı sınırı kalkacak mı?'' sorusu akıllara gelmişti ancak konuya son noktayı TFF Başkanı Büyükekşi koydu.

''BU SEZON 8+3 OLACAK''

Habertürk ekranlarında soruları yanıtlayan Büyükekşi, ''Yabancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

YABANCI SINIRI NEYİ KAPSIYOR?

Kurala göre, Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı kuralı bulundurabiliyor, sahada ise takımlar en az üç yerli oyuncu oynatmak zorunda.

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Mehmet Büyükekşi, Spor, Güncel, Son Dakika

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