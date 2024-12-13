TFF Başkanı'ndan Dünya Kupası Umudu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda UEFA Uluslar Ligi play-off'unda İspanya- Hollanda eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "İki komşu ülke geldi. Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'ndan kalan bir hesabımız var. Mecbur İspanya'yı yenmesi için Hollanda'yı tutacağız. Bence dengeli bir grup oldu. İyi mücadele olacak, takımların güçlü olması da bizim lehimize. Biz kendi işimize bakacağız. Genç ve karakterli bir kadromuz var. Biz onlara elimizden gelen yardımı yapacağız, onlar da sahada gerekeni yapıp 22 senenin üzerinden Cenab-ı Allah nasip eder inşallah Amerika'ya gideriz." ifadelerini kullandı.

Milli takıma güvendiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "22 sene oldu ama ben inanıyorum, tarihin en iyi ve karakterli jenerasyonun bunu başarıp Amerika'ya gideceğine sonsuz inancımız var. Biz de arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapıp onlara daha iyi imkanlar sunup Cenab-ı Allah'ın izniyle Amerika'da olacağız." şeklinde konuştu.