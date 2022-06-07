TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı

TFF'de başkanlık seçimine sayılı günler kala Mehmet Büyükekşi tek aday durumunda bulunuyor. Bu konuyu merkezine alarak toplanan Kulüpler Birliği'nde anlaşma sağlanamadı.

"TEKRAR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Adayların resmi başvuru süresi 9 Haziran'da saat 17.00'de bitiyor, dolayısıyla 48 saatten fazla süre var. Başka adayların da çıkma ihtimali göz önüne alınarak, cuma günü tekrar bir araya gelerek, kesinleşmiş adaylar üzerinden tekrar değerlendirme yapmayı uygun gördük. Son gelişmeleri değerlendirip o doğrultuda kararlar alacağız veya kulüp başkanları kendi iradeleri doğrultusunda hareket edecek.

"FARKLI DÜŞÜNCELER VAR"

Farklı düşüncelere sahip olan başkanlarımız var. TFF, futbolun amir kurumu. Futbolu yöneten bir kurum, bu süreçle alakalı geçmişte yaşadığımız sorunları göz önüne aldığımızda tekrar aynı sorunları yaşamamak için başkanların tamamı çok büyük hassasiyet gösteriyor. Değişik düşünceler var, bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama öncelikle perşembe günü aday başvuruları tamamlandıktan sonra 16 Haziran'a kadar tekrar bir araya gelip, son durumu değerlendireceğiz." dedi.

"AKILCI ÇÖZÜMLER GEREKİYOR"

Ağaoğlu ayrıca, "Gelirlerin düşmesi, kulüplerin içine düştüğü ekonomik sıkıntıların artarak devam etmesi, TFF Başkanı'nın istifa etmesi, ondan önce MHK ile ilgili sorunlar. Son 10 yılda pandemi hariç bu sıkıntıların olduğu bir süreç hatırlamıyorum. Bugün Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta acil, akılcı çözümler gerektiriyor" ifadelerini kullandı.