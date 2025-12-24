TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TFF\'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı
Haber Videosu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Malatya Yeşilyurtspor'a, Ağrı 1970 Spor Kulübü ile oynadıkları maçta yeterli sayıda top toplayıcı bulundurmadıkları gerekçesiyle 27 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig 2. Grup takımı Malatya Yeşilyurtspor'a, Ağrı 1970 SK maçında yeterli sayıda top toplayıcısı bulundurmamasından dolayı ceza verdi.

YETERLİ TOP TOPLAYICI OLMAMASI NEDENİYLE CEZA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'a, Ağrı 1970 Spor Kulübü müsabakasında saha kenarında top toplayıcılarının eksik olmasından dolayı 27 bin 500 TL para cezası verildi.

GOLSÜZ BERABERE BİTTİ

Malatya Yeşilyurtspor-Ağrı 1970 SK maçı, 16 Aralık'ta Malatya Stadyumu'nda oynanmış ve golsüz berabere bitmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya, Futbol, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Adem Sevindik null Adem Sevindik null:
    Şu cezalarda olmasa federasyon ne yiyip ne içecek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

06:37
MOSSAD’dan gizli operasyon Kritik isim kaçırıldı
MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı
06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:48:34. #7.13#
SON DAKİKA: TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.