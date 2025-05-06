TFF\'den resmi açıklama geldi! Tüm maçlar aynı saatte

TFF, Süper Lig'in 31. haftasının maç programını duyurdu. Düşme hattı, Avrupa kupalarına katılma yarışı ve şampiyonluk rekabetinin çözüme kavuşacağı haftalar yaklaşırken son 3 haftada birbirini ilgilendiren maçlar, aynı gün ve saatlerde oynanmasına karar verildi.

SON 3 HAFTA BÜTÜN MAÇLAR AYNI SAATTE OYNANACAK

TFF açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İşte 36. haftanın programı;