TFF'den resmi açıklama geldi! Tüm maçlar aynı saatte - Son Dakika
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Spor

TFF'den resmi açıklama geldi! Tüm maçlar aynı saatte

TFF\'den resmi açıklama geldi! Tüm maçlar aynı saatte

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatte oynanacağını bildirerek 36. haftanın programını açıkladı.

06.05.2025 14:33
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TFF, Süper Lig'in 31. haftasının maç programını duyurdu. Düşme hattı, Avrupa kupalarına katılma yarışı ve şampiyonluk rekabetinin çözüme kavuşacağı haftalar yaklaşırken son 3 haftada birbirini ilgilendiren maçlar, aynı gün ve saatlerde oynanmasına karar verildi.

SON 3 HAFTA BÜTÜN MAÇLAR AYNI SAATTE OYNANACAK

TFF açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İşte 36. haftanın programı;

TFF'den resmi açıklama geldi! Tüm maçlar aynı saatte

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den resmi açıklama geldi! Tüm maçlar aynı saatte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bilişim Hurda:
    FENER PATLADI. SIRA EMİR ERİ TFF VE MHK DA 4 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Saçma sapan bir karar ! 2 2 Yanıtla
  • KUZEY YILDIZ:
    ağam bizle eylenir 2 1 Yanıtla
  • AHMET GÜRCAN KARAN:
    fenerin yalakası tff çok marifet sanki senin yaptığın hangisi ciddi anlam taşıyor bütün maçlar aynı saatte ise aynı gün aynı saatte olmalı anlayana!? 3 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    kocmu istemis 3 0 Yanıtla
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