Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika › Spor › TFF'den Serdal Adalı'ya Tebrik - Son Dakika
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