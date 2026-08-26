TFF'den Türkiye Kupası'na Yabancı Oyuncu Düzenlemesi - Son Dakika
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TFF'den Türkiye Kupası'na Yabancı Oyuncu Düzenlemesi

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TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 yabancı futbolcu oynatma hakkı tanıdı, 10+4 kuralı kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu futbolcu" statüsünü değiştirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcuları da Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabileceğini duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı, Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler belirlediği 14 yabancı oyuncuyu yaşı fark etmeksizin oynatabilecek.

Açıklamada, "Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz." bilgisi de verildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den Türkiye Kupası'na Yabancı Oyuncu Düzenlemesi - Son Dakika

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