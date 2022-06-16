'Görme engelli futbolu' yerine 'sesi görenler' kavramını literatüre sokan Gürsoy, öncülük ettiği Sesi Görenler Futbol Ligi ile UEFA'nın en yaratıcı aktivatasyon ödülünü aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy istifa etti - Son Dakika

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