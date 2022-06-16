TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy istifa etti - Son Dakika
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TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy istifa etti

16.06.2022 18:21
TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy görevinden istifa etti.

TFF Olağanüstü Genel Kurulunda Başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'nin TFF'de görev yapan tüm kurul başkanı ve üyelerinin istifasını istemesinin ardından ilk istifa Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'dan geldi.

Gürsoy, 2006 beri TFF'de kurul başkanlığı yapıyordu. TFF ile engelli spor federasyonları arasında stratejik iş birlikleri yapan Ömer Görsoy, özellikle engelli futbolunun kamuoyunda tanınmasına katkı sağladı.

'Görme engelli futbolu' yerine 'sesi görenler' kavramını literatüre sokan Gürsoy, öncülük ettiği Sesi Görenler Futbol Ligi ile UEFA'nın en yaratıcı aktivatasyon ödülünü aldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Ömer Gürsoy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy istifa etti - Son Dakika
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