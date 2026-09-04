TFF, gemi kazalarında ölenler için bu haftaki lig maçlarında saygı duruşu kararı aldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gemi kazalarında hayatını kaybedenler anısına 4-7 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı. Dileyen kulüpler maçlarda siyah kol bandı takabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gemi kazalarında hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak lig maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'nin açıklamasında, "Ülkemizde son dönemde yaşanan gemi kazalarında vefat eden vatandaşlarımız anısına, 4-7 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.
Kaynak: AA
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