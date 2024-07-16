TFF, Genel Kurul için akreditasyon uygulaması yapacak - Son Dakika
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TFF, Genel Kurul için akreditasyon uygulaması yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu için akreditasyon uygulaması yapılacağını ve Genel Kurulu sadece Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından akredite olan medya mensuplarının takip edebileceğini açıkladı.

16.07.2024 16:10
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu için akreditasyon uygulaması yapılacağını ve Genel Kurulu sadece Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından akredite olan medya mensuplarının takip edebileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu için akreditasyon uygulaması yapılacaktır. Genel Kurulu sadece TSYD tarafından akredite olan medya mensupları takip edebilecektir.

Ankara JW Marriot Otel'de gerçekleşecek Olağan Mali Seçimli Genel Kurul'u tüm kanalların canlı yayınlayabilmesi için yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından sinyal üretilecek ve frekans bilgileri ayrıca paylaşılacaktır. Yerleşkeye sadece yayıncı kuruluşun canlı yayın araçlarının girişi mümkün olacaktır. Ankara JW Marriot Otel'de gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul'un yapılacağı salona yayıncı kuruluş dışında diğer TV kanallarının kameraları alınmayacaktır.

Genel Kurul için akredite olan TV kuruluşlarının; kendilerine özel hazırlanan Karma Alan'da röportajlar ve yayınlar yapabilmeleri için kamera kurulumlarını 18 Temmuz sabahı 09.15'e kadar tamamlamaları gerekmektedir. Saat 09.30 itibarıyla akreditasyon kartı olmayan hiç kimse, Olağan Seçimli Genel Kurul'un yapılacağı kata erişim sağlayamayacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Genel Kurul için akreditasyon uygulaması yapacak - Son Dakika

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