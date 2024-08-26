TFF, hakem kadroları için yeni şartlar belirledi - Son Dakika
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Spor

TFF, hakem kadroları için yeni şartlar belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişikliğe giderek hakem kadroları için yeni şartlar belirledi. Üst Klasman Hakemi ve Yardımcı Hakemi kadroları, Klasman Hakemi ve Yardımcı Hakemi kadroları için belirlenen şartlar açıklandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de görev yapan hakemlerden yetkinlikleri olanların Süper Lig'de görev alabileceğini söyledi.

26.08.2024 22:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında değişikliğe gitti.

TFF'nin sitesinde yer alan talimatnameye eklenen geçici maddelerde Üst Klasman Hakemi kadrosu, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu, Klasman Hakemi kadrosu ve Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunun şartları yer aldı.

Talimatnameye göre Üst Klasman Hakemi kadrosu, talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla, 2023-2024 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Hakemi kadrosunda ve A Klasman Hakemi kadrosunda yer alanlardan, Üst Klasman Yardımcı Hakemi kadrosu da talimattaki şartları yerine getirmek kaydıyla 2023-2024 sezonu sonu itibariyle Süper Lig Yardımcı Hakemi kadrosunda ve A Klasman Yardımcı Hakemi kadrosunda yer alanlardan oluşacak.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de maç yöneten hakemlerden yetkinlikleri olanlar Süper Lig'de görev alabilecek." dedi.

Kaynak: AA

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