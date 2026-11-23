Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, UEFA tarafından delege olarak görevlendirildi.

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay'ı UEFA Konferans Ligi lig aşamasında oynanacak Iberia Tbilisi - Getafe mücadelesinde UEFA delegesi olarak görevlendirdi.

Tuncay, Gürcistan'ın Iberia Tbilisi ile İspanya'nın Getafe takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 4. hafta maçında UEFA delegesi olarak görev yapacak.

Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki Mikheil Meskhi Stadyumu'nda 26 Kasım Perşembe günü oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.