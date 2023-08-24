TFF, ikinci yarı için yarı otomatik ofsayt sistemi getiriyor - Son Dakika

TFF, ikinci yarı için yarı otomatik ofsayt sistemi getiriyor

TFF, ikinci yarı için yarı otomatik ofsayt sistemi getiriyor
Son Güncelleme: 24.08.2023 17:15

TFF, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yarı otomatik ofsayt sisteminin getirileceğini açıkladı. Yarı otomatik ofsayt sistemi, futbol maçlarında ofsayt pozisyonlarının daha doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlayan bir sistemdir.

TFF açıkladı, ikinci yarı geliyor! Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

TFF, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yarı otomatik ofsayt sisteminin getirileceğini açıkladı. Peki yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu başladı. Süper Lig'in henüz ikinci haftası tamamlanırken, hakem tartışmaları ve kulüpler tarafından yapılan açıklamalar gündem oldu.

Federasyon açıkladı: Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı son duyuru ile tartışmaların önüne geçmek istedi. Federasyon, ligin ikinci yarısından itibaren "Yarı otomatik ofsayt sistemi"nin hayata geçirileceğini bildirdi.

Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, ikinci yarı için yarı otomatik ofsayt sistemi getiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF, ikinci yarı için yarı otomatik ofsayt sistemi getiriyor - Son Dakika
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