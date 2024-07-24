TFF Merkez Hakem Kurulu'nda Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika
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TFF Merkez Hakem Kurulu'nda Görev Dağılımı Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı yapıldı. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı belirlendi. Başkan vekili Ahmet Şahin, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) üyeleri Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım olarak belirlendi. Diğer görev dağılımları ise açıklandı.

24.07.2024 20:19
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:

Başkan vekili: Ahmet Şahin

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım

2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı

Eğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim Çınar

BAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya Çetin

Kadın Futbolu Sorumlusu: Ziya Çetin

Plaj Futbolu Sorumlusu: Ali Zağlı

Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

Bölge sorumluları ise şu şekilde belirlendi:

1. Bölge: Ahmet Şahin, 2. Bölge: Yunus Yıldırım, 3. Bölge: İbrahim Çınar, 4. Bölge: Sebahattin Şahin, 5. Bölge: Ali Zağlı, 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu, 7. Bölge: Ziya Çetin, 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu.

Kaynak: AA

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