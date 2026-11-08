TFF, Nesine 2. Lig'de 10. haftanın sona erdiğini ve grup sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TFF, Nesine 2. Lig'de 10. haftanın sona erdiğini ve grup sonuçlarını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının sona erdiğini açıkladı. Açıklamada Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçların sonuçlarına yer verildi; Fethiyespor Adana 01 FK'yı 2-1, Sebatspor GMG Kastamonuspor'u 6-0 yendi.

Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Fethiyespor- Adana 01 FK: 2-1

Ankara Demirspor-Erzincan Futbol Yatırımları: 1-3

12 Bingölspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2

Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

Sultan Su İnegölspor-Kütahyaspor: 1-2

52 Orduspor-Sakaryaspor: 2-1

Beyaz Grup:

Adana Demirspor-Ankaraspor: 2-3

Sebatspor- GMG Kastamonuspor: 6-0

Hatayspor-Somaspor: 0-1

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Menemen FK: 1-1

Güzide Gebzespor-İnegöl Kafkasspor: 4-3

Çorluspor 1947-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Seza Çimento Elazığspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0

Isbaş Isparta 32-Efor Çay Erbaaspor: 0-1

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuGMG KastamonusporFethiyesporAdanaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
11 yıldır dinmeyen öfke Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı 11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Kocaelispor’dan 18 yıl sonra bir ilk Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
19:04
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:18
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
18:11
Emre Belözoğlu’nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
17:50
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 19:04:47. #.0.3#
SON DAKİKA: TFF, Nesine 2. Lig'de 10. haftanın sona erdiğini ve grup sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android