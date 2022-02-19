Üye Girişi
TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı - Son Dakika

TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı

19.02.2022 22:36
TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı

Zonguldak Amatör Futbol U-16 Ligi bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası'nda Çaycuma Gençlerbirliği SK-Karadonspor arasında oynanan müsabaka ile başladı.

Zonguldak Amatör Futbol U-16 Ligi bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası'nda Çaycuma Gençlerbirliği SK-Karadonspor arasında oynanan müsabaka ile başladı.

Yenilenen zemin sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) onayından geçen bugün Çaycuma Sentetik Futbol Sahası'nın açılış maçı olarak oynanan Çaycuma Gençlerbirliği SK - Karadonspor müsabakası 0-0 eşitlik ile sonuçlandı. Maç sonucu her iki takımda sahadan birer puan ile ayrıldı.

Maçın ikinci yarısında Karadonspor oyuncusu Barış yaşadığı sakatlık sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam ediliyor. - ZONGULDAK

TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı
TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı

YORUMLAR
500
TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi Gümüşhane Sportif Faaliyetler'de Metin İlhan dönemi sona erdi Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Karadonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:27 Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
21:54 Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 22:42:23. #1.13#
SON DAKİKA: TFF onayından geçen sahada ilk maç oynandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement