TFF, PGL 3. Grup'ta 7. hafta maçlarının hakemlerini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 7. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 7. hafta müsabakaları 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 7. hafta maçları 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre 4. hafta maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Derinkuyugücü- Hekimhan FSK: Seymen Ege Karabüber
Afşin SK- Battalgazi Belediyespor: Muhammed Yağız Boyraz
Nevşehir Kapadokya Gücü SK- Onikişubat SK: Oktay Sağlamcı
Kovancılarspor -Dersimspor: Baha İlhan
Kahta 02 Spor- Sorgun Belediyespor: Mehmet Demir
Kayseri Şekerspor -Kocasinan Şimşekspor: Abdulbaki Özküçük
Sivasgücü Belediyespor-Kahramanmaraşspor: Muammer Işık
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