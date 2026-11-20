Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 7. hafta maçları 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre 4. hafta maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Derinkuyugücü- Hekimhan FSK: Seymen Ege Karabüber

Afşin SK- Battalgazi Belediyespor: Muhammed Yağız Boyraz

Nevşehir Kapadokya Gücü SK- Onikişubat SK: Oktay Sağlamcı

Kovancılarspor -Dersimspor: Baha İlhan

Kahta 02 Spor- Sorgun Belediyespor: Mehmet Demir

Kayseri Şekerspor -Kocasinan Şimşekspor: Abdulbaki Özküçük

Sivasgücü Belediyespor-Kahramanmaraşspor: Muammer Işık