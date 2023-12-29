TFF: Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa maçının Türk bayrağımız huzurunda başlayacağını duyurdu. Maç öncesinde 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunacak.
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29.12.2023 16:38:19. #1.12#
SON DAKİKA: TFF: Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda başlayacak - Son Dakika